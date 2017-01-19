Энрике: «Ван Гал - лучший, с кем я работал»
Сегодня, 08:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что наибольший вклад в его развитие внес голландский специалист Луи ван Гал.
«Мне повезло работать с ван Галом дважды, и я отличного мнения о нем. Он был одним из лучших тренеров за все время моего пребывания в „Барселоне“. Многому у него научился. Это человек с сильным характером, отличный наставник. Я бы сказал, что он лучший, с кем я работал».
Другие материалы по теме:
Вчера
17 января 2017
Вадим Багров
Хосеп вряд ли выиграет текущий чемпионат Англии. Но приехал в Манчестер не за этим. «Соккер.ру» объясняет, почему разгром от «ирисок» - на приговор, а освобождение.
Или войдите через