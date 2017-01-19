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Энрике: «Ван Гал - лучший, с кем я работал»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Барселона, Энрике Луис , ван Гал Луи
Сегодня, 08:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что наибольший вклад в его развитие внес голландский специалист Луи ван Гал.

«Мне повезло работать с ван Галом дважды, и я отличного мнения о нем. Он был одним из лучших тренеров за все время моего пребывания в „Барселоне“. Многому у него научился. Это человек с сильным характером, отличный наставник. Я бы сказал, что он лучший, с кем я работал».

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