Энрике: «Ван Гал - лучший, с кем я работал»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что наибольший вклад в его развитие внес голландский специалист Луи ван Гал.

«Мне повезло работать с ван Галом дважды, и я отличного мнения о нем. Он был одним из лучших тренеров за все время моего пребывания в „Барселоне“. Многому у него научился. Это человек с сильным характером, отличный наставник. Я бы сказал, что он лучший, с кем я работал».