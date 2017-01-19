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«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются Аллегри

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Ювентус, Арсенал, Тоттенхэм, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 09:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в будущем может продолжить карьеру в Англии. Интерес к специалисту проявляют «Арсенал» и «Тоттенхэм». Оба клуба видят в Аллегри возможную замену их нынешним наставникам, которые по разным причинам могут оставить свои посты. Однако и «Ювентус» рассчитывает продлить контракт с Аллегри.

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