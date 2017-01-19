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«Ювентус» может обменять Пьянича на Санчеса

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Арсенал, Пьянич Миралем, Санчес Алексис
Сегодня, 09:46 | Источник: Espn.com | Редакция: Сергей Иванов

«Ювентус» не оставляет надежды подписать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Туринцы готовы предложить «канонирам» обмен игроками. В обмен на чилийца «Ювентус» готов предложить полузащитника Миралема Пьянича. Ранее «Арсенал» им интересовался.

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