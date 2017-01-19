«Ювентус» может обменять Пьянича на Санчеса

«Ювентус» не оставляет надежды подписать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Туринцы готовы предложить «канонирам» обмен игроками. В обмен на чилийца «Ювентус» готов предложить полузащитника Миралема Пьянича. Ранее «Арсенал» им интересовался.