Кассано хочет разорвать контракт с «Сампдорией»
Сегодня, 09:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано готов разорвать контракт с клубом. 34-летний форвард прошлым летом отказался уходить из клуба, который хотел его продать, поэтому в наказание был исключен из основной команды. Его договор рассчитан до июня, но он обратился к руководству с просьбой отпустить его бесплатно сейчас.
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