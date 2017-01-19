Кассано хочет разорвать контракт с «Сампдорией»

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано готов разорвать контракт с клубом. 34-летний форвард прошлым летом отказался уходить из клуба, который хотел его продать, поэтому в наказание был исключен из основной команды. Его договор рассчитан до июня, но он обратился к руководству с просьбой отпустить его бесплатно сейчас.