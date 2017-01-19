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Кассано хочет разорвать контракт с «Сампдорией»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Сампдория, Кассано Антонио
Сегодня, 09:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано готов разорвать контракт с клубом. 34-летний форвард прошлым летом отказался уходить из клуба, который хотел его продать, поэтому в наказание был исключен из основной команды. Его договор рассчитан до июня, но он обратился к руководству с просьбой отпустить его бесплатно сейчас.

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