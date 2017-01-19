«Эспаньол» и «Сампдория» претендуют на Сантона

Защитник «Интера» Давид Сантон может покинуть команду. Интерес к 26-летнему игроку проявляют «Сампдория» и «Эспаньол». В миланской команде на него не рассчитывают, поэтому готовы с ним расстаться. В нынешнем сезоне Сантон провел 11 матчей, но еще до прихода на тренерский пост в «Интере» Стефано Пиоли.