«Эспаньол» и «Сампдория» претендуют на Сантона
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Сампдория, Эспаньол, Сантон Давид
Сегодня, 10:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Интера» Давид Сантон может покинуть команду. Интерес к 26-летнему игроку проявляют «Сампдория» и «Эспаньол». В миланской команде на него не рассчитывают, поэтому готовы с ним расстаться. В нынешнем сезоне Сантон провел 11 матчей, но еще до прихода на тренерский пост в «Интере» Стефано Пиоли.
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