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Гарсия: «У „Спартака“ преимущество перед „Зенитом“ из-за еврокубков»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Гарсия Хавьер
Сегодня, 10:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия считает, что в чемпионской гонке «Спартак» имеет некоторое преимущество.

«Да, наверное, можно сказать, что „Спартак“ имеет небольшое преимущество перед „Зенитом“, так как команда не будет участвовать в еврокубках. У москвичей будет меньше матчей, больше времени на подготовку, меньше травм. С другой стороны, у нас длинная скамейка запасных, качественные игроки, поэтому мы вполне можем с этим справиться.

С тех пор, как я пришел в „Зенит“, это лучший сезон „Спартака“. Вторая часть чемпионата будет очень интересной, так как остальные команды поджимают лидера и не дадут ему стать чемпионом просто так. Нас не нервирует отставание от лидера в пять очков, просто мы больше не имеем права на ошибку. Чемпионат России достаточно ровный турнир, и каждый может потерять очки в любой игре.

Стиль игры „Зенита“ останется прежним, система не поменяется. Единственное, что нам нужно - улучшать взаимодействие между игроками. Осенью мы потеряли много очков, которые не должны были потерять, такого не должно повториться весной, а для этого нам надо много работать».

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