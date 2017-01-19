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Витсель: «Не ожидал, что так тепло примут в Китае»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Россия: легионеры, Тяньцзинь Ц, Зенит, Витсель Аксель
Сегодня, 10:54 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель выразил первое впечатление о переезде в Китай.

«Знаю ли я что-то по-китайски? Да, пару слов: „Ни хао!“ Меня очень тепло приняли, я даже не ожидал. Букет цветов – это очень приятно!»

Тренер Фабио Каннаваро вдохновляет меня как футболист. Я восхищаюсь его головокружительной карьерой. Я смогу многому научиться у него. Фабио звонил мне и говорил, что с нетерпением ждет моего приезда. Сочту это за комплимент.

Семье слишком рано переезжать в Китай. Я хочу все устроить здесь, чтобы к их прибытию все было превосходно, чтобы был обустроен дом. Они непременно переедут сюда».

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