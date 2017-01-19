Шуньич сменил «Штутгарт» на «Палермо»

Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич продолжит карьеру в «Палермо». Босниец перебрался в Италию из «Штутгарта».

«Я очень доволен этим переходом. Итальянский футбол очень интересен. Всегда мечтал играть в Серии А. В „Палермо“ много игроков с Балкан».