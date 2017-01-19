Шуньич сменил «Штутгарт» на «Палермо»
Сегодня, 10:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич продолжит карьеру в «Палермо». Босниец перебрался в Италию из «Штутгарта».
«Я очень доволен этим переходом. Итальянский футбол очень интересен. Всегда мечтал играть в Серии А. В „Палермо“ много игроков с Балкан».
Другие материалы по теме:
06:40 Официально Фото Джермейн Джонс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» 1
Вчера
23:07 Официально Фото «Монако» приобрёл 17-летнего хавбека «Аякса» 5
21:18 Фото Салли Мунтари перебрался в «Пескару» 2
16:45 Официально «Рединг» купил у «Ливерпуля» Илори 2
00:22 Официально Сансон сменил «Монпелье» на «Марсель» 3
17 января 2017
20:00 Официально Фото «Суонси» подписал защитника «Норвича» Ольссона 1
19:53 Официально Фото Том Кэрролл сменил «Тоттенхэм» на «Суонси» 3
16:17 Официально «Суонси» оформил трансфер Ольссона 1
16 января 2017
16:48 Официально Кайсара сменил «Шальке» на «Истанбул» 4
16:07 Официально Фото Экс-игрок «Динамо» Бюттнер продолжит карьеру в «Витессе» 5
Или войдите через