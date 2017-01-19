Роналдиньо может перейти в «Коритибу»
Сегодня, 11:37 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Бразильский полузащитник Роналдиньо может перейти в «Коритибу». 36-летний хавбек еще не нашел себе новую команду, однако его брат и агент работает над этим. Он провел встречу с руководством «Коритибы», чтобы обсудить возможную сделку. Также интерес к Роналдиньо проявляет уругвайский «Насьональ».
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