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Роналдиньо может перейти в «Коритибу»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2016, Заграница: трансферные слухи, Коритиба, Насьональ, Роналдиньо
Сегодня, 11:37 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Бразильский полузащитник Роналдиньо может перейти в «Коритибу». 36-летний хавбек еще не нашел себе новую команду, однако его брат и агент работает над этим. Он провел встречу с руководством «Коритибы», чтобы обсудить возможную сделку. Также интерес к Роналдиньо проявляет уругвайский «Насьональ».

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