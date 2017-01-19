Бодмер может перейти в «Генгам»

Универсальный полузащитник Матье Бодмер занялся поиском новой команды после расторжения контракта с «Ниццей». 34-летний француз близок к переходу в «Генгам». Бретонский клуб предложил Бодмеру контракт на полтора года. Также ему сделал предложение «Ред Стар», который готов сохранить его в структуре клуба после завершения карьеры.