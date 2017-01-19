Бодмер может перейти в «Генгам»
Сегодня, 11:48 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Универсальный полузащитник Матье Бодмер занялся поиском новой команды после расторжения контракта с «Ниццей». 34-летний француз близок к переходу в «Генгам». Бретонский клуб предложил Бодмеру контракт на полтора года. Также ему сделал предложение «Ред Стар», который готов сохранить его в структуре клуба после завершения карьеры.
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