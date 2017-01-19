Мутко: «„Зенит“ выделил некоторую сумму на содержание нового стадиона»
Сегодня, 11:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке стадиона на Крестовском острове к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.
«Сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира.
Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование.
„Зенит“ выделил некоторую сумму на содержание стадиона. Не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться».
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очень смешно))
Это болото тянет из людей деньги,а они радуются))!!