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Мутко: «„Зенит“ выделил некоторую сумму на содержание нового стадиона»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит, Мутко Виталий
Сегодня, 11:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке стадиона на Крестовском острове к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

«Сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира.

Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование.

„Зенит“ выделил некоторую сумму на содержание стадиона. Не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться».

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