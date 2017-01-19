Мутко: «„Зенит“ выделил некоторую сумму на содержание нового стадиона»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке стадиона на Крестовском острове к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

«Сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира.

Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование.

„Зенит“ выделил некоторую сумму на содержание стадиона. Не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться».