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Сегодня РФС исполнилось 105 лет

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: РФС
Сегодня, 12:42 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Сергей Иванов

Сегодня исполнилось 105 лет со дня основания первого официального футбольного органа в России. 19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение создать Всероссийский футбольный союз. РФС на своем официальном сайте поздравил всех любителей футбола с этой датой.

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