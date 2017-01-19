Сегодня РФС исполнилось 105 лет
Сегодня, 12:42 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Сергей Иванов
Сегодня исполнилось 105 лет со дня основания первого официального футбольного органа в России. 19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение создать Всероссийский футбольный союз. РФС на своем официальном сайте поздравил всех любителей футбола с этой датой.
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Поздравления РФС!
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