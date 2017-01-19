Мутко: «Сумма на адаптацию стадионов к ЧМ-2018 не должна быть выше 2,5 млрд рублей»

Президент РФС Виталий Мутко во время презентации логотипа Санкт-Петербурга на Евро-2020 выразил мнение о готовности арены.

«Нам было крайне важно, чтобы чемпионат Европы проходил в России. Что касается Петербурга, то здесь все есть: транспортная логистика, новый стадион привлекателен туристам. Мы сделаем безвизовый въезд и идентификацию болельщиков по билетам. Более 100 лет назад здесь играло три клуба, здесь очень любят футбол. Особенно мы в этом убедимся в ближайшие годы, ведь Петербург примет три международных турнира.

Финансовые трудности стадиона в Петербурге? Надуманно. Возрастание дальнейшей стоимости стадиона обуславливается требованиями для чемпионата мира, которые не входят в проект самого стадиона. Мы стараемся, чтобы эта сумма не была больше 2,5 миллиарда рублей на каждый стадион в качестве оформления по правилам ФИФА.

Что касается остальных трех стадионов для Кубка Конфедераций, то также все хорошо. Осталось только немного реконструировать их под правила турнира. Никаких опасений нет».