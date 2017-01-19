Широков: «Сейчас „Спартак“ - фаворит в чемпионской гонке»
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что «Зениту» будет сложно побороться со «Спартаком» за чемпионство.
«„Зенит“ с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит — „Спартак“, который сейчас идет с отрывом. „Зенит“ и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация. „Спартак“ в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет.
Чемпионом становится команда, которой чуть больше везет, и „Спартаку“ повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах. Возможно, что после перерыва удача повернется к сине-бело-голубым. Тем более „Спартак“ приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо».
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Сегодня 13:55
Пусть спросят меня товарищи
Отвечу им глядя в окно
Не видел трофеи и титулы
Московский Спартак давно !!!
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Товарищ, глядя с окон Кащенко, не забывай,
Историю, и чаще книги ты читай.
Я же на помню вам с большим поклоном, -
Зенит 59 лет не был чемпионом.
Весна 2017 года не станет исключением. Ждём горы выброшенных тряпко-шарфов, задушевных разговоров у автобуса и прыжков с крыш.
Отвечу им глядя в окно
Не видел трофеи и титулы
Московский Спартак давно !!!