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Широков: «Сейчас „Спартак“ - фаворит в чемпионской гонке»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Широков Роман
Сегодня, 13:38 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что «Зениту» будет сложно побороться со «Спартаком» за чемпионство.

«„Зенит“ с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит — „Спартак“, который сейчас идет с отрывом. „Зенит“ и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация. „Спартак“ в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет.

Чемпионом становится команда, которой чуть больше везет, и „Спартаку“ повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах. Возможно, что после перерыва удача повернется к сине-бело-голубым. Тем более „Спартак“ приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо».

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