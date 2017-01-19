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«Арсенал» автоматически продлил контракт с Мертезакером

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Арсенал, Мертезакер Пер, Венгер Арсен
Сегодня, 13:44 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил продление контракта с защитником Пером Мертезакером.

«В контракте был пункт об автоматическом продлении, и мы им воспользовались. Не было никаких переговоров. Теперь договор рассчитан до лета 2018 года. Сейчас Пер травмирован. Ждем, что начнет тренироваться в течение двух недель».

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