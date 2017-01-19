Сборная Габона потеряла до конца Кубка Африки Лемина и Обьянга

Уже на начальном этапе Кубка Африки сборная Габона потеряла сразу двух важных игроков. Полузащитник Марио Лемина повредил спину и больше не сыграет на турнире. Он уже вернулся в «Ювентус». Также повредил бедро Йоанн Обьянг, который вряд ли вернется в строй до конца Кубка Африки.