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Сборная Габона потеряла до конца Кубка Африки Лемина и Обьянга

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: травмы игроков, Габон, Йоанн Обьянг, Лемина Марио
Сегодня, 13:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Уже на начальном этапе Кубка Африки сборная Габона потеряла сразу двух важных игроков. Полузащитник Марио Лемина повредил спину и больше не сыграет на турнире. Он уже вернулся в «Ювентус». Также повредил бедро Йоанн Обьянг, который вряд ли вернется в строй до конца Кубка Африки.

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