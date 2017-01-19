Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Боккетти будет играть за „Спартак“ бесплатно. Шучу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Боккетти Сальваторе
Сегодня, 14:36 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико прокомментировал информацию о продлении контракта игрока с клубом.

«Сальваторе будет получать в два раза меньше? Он вообще будет играть бесплатно. Шучу, конечно. В связи с проводимой нами политикой я не могу комментировать заработные платы моих клиентов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:54 Витсель: «Не ожидал, что так тепло примут в Китае» 13
Вчера
07:35 Миланов: «Нам, иностранцам, тяжело, когда существует такой лимит на легионеров» 23
02:23 Трабукки: «Адриано – первый топ-игрок, сменивший Серию A на РФПЛ с понижением зарплаты» 18
17 января 2017
23:01 Девич: «Я хотел играть у такого большого тренера, как Бердыев» 21
18:16 Луис Адриано: «Буду максимально выкладываться в игре против Луческу» 92
01:19 Луис Адриано: «Мне очень нравится история „Спартака“, поэтому я здесь в данный момент» 26
16 января 2017
12:31 Миланов: «ЦСКА по-прежнему думает только о первом месте!» 51
10:06 Фото Кришито - «Тяньцзинь Сунцзян»: «Вам не нужен защитник?» 64
15 января 2017
20:03 Фото Ласина Траоре присоединился к ЦСКА 122
11:34 Сарнавский расторг контракт с «Уфой» 9
все материалы по этой теме
Турниры