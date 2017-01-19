Агент: «Боккетти будет играть за „Спартак“ бесплатно. Шучу»
Сегодня, 14:36 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико прокомментировал информацию о продлении контракта игрока с клубом.
«Сальваторе будет получать в два раза меньше? Он вообще будет играть бесплатно. Шучу, конечно. В связи с проводимой нами политикой я не могу комментировать заработные платы моих клиентов».
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