Агент: «Боккетти будет играть за „Спартак“ бесплатно. Шучу»

Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико прокомментировал информацию о продлении контракта игрока с клубом.

«Сальваторе будет получать в два раза меньше? Он вообще будет играть бесплатно. Шучу, конечно. В связи с проводимой нами политикой я не могу комментировать заработные платы моих клиентов».