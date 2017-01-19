Широков: «Карьеру футболиста не продолжу»
Сегодня, 14:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков объявил, что не планирует возобновлять карьеру.
«Карьеру футболиста не продолжу. Был вариант с „Уралом“, который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали.
У нас собралась отличная команда, и мне не хочется ее бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера».
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Жадность Романа сгубила и погубила как футболиста.
Играйте Рома в любителях)))))
За жратву бегать отказывается.Устал.