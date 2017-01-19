«Гранада» подписала защитника сборной Исландии
Сегодня, 14:46 | Источник: ФК "Гранада" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник сборной Исландии Сверрир Инги Ингасон перешел в «Гранаду». Предыдущим клубом исландца был бельгийский «Локерен». Контракт Ингасона с «Гранадой» рассчитан до лета 2020 года.
Другие материалы по теме:
14:39 Официально «Манчестер Сити» объявил о подписании Габриэля Жезуса 0
06:40 Официально Фото Джермейн Джонс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» 2
Вчера
23:07 Официально Фото «Монако» приобрёл 17-летнего хавбека «Аякса» 5
21:18 Фото Салли Мунтари перебрался в «Пескару» 2
16:45 Официально «Рединг» купил у «Ливерпуля» Илори 2
00:22 Официально Сансон сменил «Монпелье» на «Марсель» 3
17 января 2017
20:00 Официально Фото «Суонси» подписал защитника «Норвича» Ольссона 1
19:53 Официально Фото Том Кэрролл сменил «Тоттенхэм» на «Суонси» 3
16:17 Официально «Суонси» оформил трансфер Ольссона 1
Или войдите через