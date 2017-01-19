Сиваков продолжит карьеру в «Оренбурге»
Сегодня, 14:50 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Сергей Иванов
Белорусский полузащитник Михаил Сиваков продолжит карьеру в «Оренбурге». 29-летний белорус подпишет с командой из РФПЛ контракт в статусе свободного агента. Последним клубом Сивакова была «Заря», с которой он разорвал соглашение. Ранее он выступал за «Габалу».
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