Черчесов: «По трансферу Самедова со мной не консультировались»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что никто из РФС или национальной команды не вмешивался в переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак».

«Со мной никто не консультировался. Честно говоря, я знал, что такая вероятность существует, но никаких вмешательств с моей стороны не было. Это не совсем правильно вмешиваться в клубные дела.

Решение принято, Самедов переходит и с первого дня сборов будет в новой команде. Это хорошо, что у него есть время вписаться. Повторюсь, со мной никто не связывался, я ни с кем не общался. Никогда не вмешивался и не буду вмешиваться в клубные дела».