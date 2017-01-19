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Черчесов: «По трансферу Самедова со мной не консультировались»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Черчесов Станислав , Самедов Александр
Сегодня, 15:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что никто из РФС или национальной команды не вмешивался в переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак».

«Со мной никто не консультировался. Честно говоря, я знал, что такая вероятность существует, но никаких вмешательств с моей стороны не было. Это не совсем правильно вмешиваться в клубные дела.

Решение принято, Самедов переходит и с первого дня сборов будет в новой команде. Это хорошо, что у него есть время вписаться. Повторюсь, со мной никто не связывался, я ни с кем не общался. Никогда не вмешивался и не буду вмешиваться в клубные дела».

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