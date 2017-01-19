«Бристоль Сити» арендовал вратаря «Шальке»

Еще один футболист покинул «Шальке» этой зимой. Из Гельзенкирхена уехал вратарь Фабиан Гифер. 26-летний голкипер будет до конца сезона играть на правах аренды за «Бристоль Сити» из Чемпионшипа. В немецком клубе он не был основным вратарем.