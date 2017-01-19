«Бристоль Сити» арендовал вратаря «Шальке»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Шальке-04, Бристоль Сити, Гифер Фабиан
Сегодня, 15:41 | Источник: ФК "Бристоль Сити" | Редакция: Сергей Иванов
Еще один футболист покинул «Шальке» этой зимой. Из Гельзенкирхена уехал вратарь Фабиан Гифер. 26-летний голкипер будет до конца сезона играть на правах аренды за «Бристоль Сити» из Чемпионшипа. В немецком клубе он не был основным вратарем.
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