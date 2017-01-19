Защитник «Атлетика» Альварес вернулся к тренировкам после операции

Защитник «Атлетика» Йерай Альварес вернулся к тренировкам, восстановившись после операции на яичках. Он был прооперирован для удаления раковой опухоли. Хирургическая процедура прошла успешно, и 21-летний игрок уже приступил к тренировкам. В ближайшее время Альварес сможет играть.