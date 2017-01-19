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Защитник «Атлетика» Альварес вернулся к тренировкам после операции

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Атлетик Б, Альварес Йерай
Сегодня, 15:44 | Источник: football-espana.net | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Атлетика» Йерай Альварес вернулся к тренировкам, восстановившись после операции на яичках. Он был прооперирован для удаления раковой опухоли. Хирургическая процедура прошла успешно, и 21-летний игрок уже приступил к тренировкам. В ближайшее время Альварес сможет играть.

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