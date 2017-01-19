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Бушманов возглавит молодёжную сборную России

Соккер.Ру // Россия: тренеры, Россия (до 21), Бушманов Евгений , Симонян Никита
Сегодня, 15:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал, что новым главным тренером молодежной сборной России станет наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов.

«Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером „Спартака-2“, надо спрашивать в клубе».

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