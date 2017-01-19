Бушманов возглавит молодёжную сборную России
Сегодня, 15:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал, что новым главным тренером молодежной сборной России станет наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов.
«Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером „Спартака-2“, надо спрашивать в клубе».
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Отвечу просто на твой вопрос. У нас Гришин в ЛЧ шороху наводит,это тебе не любительская ФНЛ.
Или у тебя есть на примере тренеры-кони? Давай, назови, рассмотрим)
Бушманову только удачи, надеюсь с его уходом на повышение в сборную Спартак-2 не осиротеет без толкового тренера.
Молодежку тоже.
Возникает вопрос,Мутко "агент Госпдепа"?)
Да мы и Не Против....