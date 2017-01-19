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Пайет отказывается от предложений из Китая ради «Марселя»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 16:22 | Источник: Skysports.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет готов отказаться от выгодных предложений из Китая, чтобы вернуться в «Марсель». Французу предлагали в Китае 600 тысяч евро в неделю, однако он ответил отказом. Причем ради перехода в «Марсель» Пайету придется пойти даже на сокращение зарплаты по сравнению с той, что у него есть в «Вест Хэме». В Лондоне он получает около 150 тысяч евро в неделю.

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