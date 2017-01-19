Марсиньо разорвал контракт с «Уфой»

Вслед за Семеном Фоминым контракт с «Уфой» расторг еще один игрок. Договор по обоюдному согласию сторон клуб разорвал с бразильцем Марсиньо. 30-летний игрок в нынешнем сезоне провел 11 матчей в Премьер-Лиге.