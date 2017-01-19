Марсиньо разорвал контракт с «Уфой»
Сегодня, 16:25 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Сергей Иванов
Вслед за Семеном Фоминым контракт с «Уфой» расторг еще один игрок. Договор по обоюдному согласию сторон клуб разорвал с бразильцем Марсиньо. 30-летний игрок в нынешнем сезоне провел 11 матчей в Премьер-Лиге.
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