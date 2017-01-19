Расич перешёл в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» подписал пятого новичка за зиму. Им стал аргентинский нападающий Федерико Расич. Контракт с 24-летним форвардом рассчитан по схеме «1,5+1». Последним клубом Расича была «Химнасия Ла Плата», но в «Арсенал» он перешел свободным агентом.