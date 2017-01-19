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Расич перешёл в тульский «Арсенал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Арсенал Т, Федерико Расич
Сегодня, 16:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Тульский «Арсенал» подписал пятого новичка за зиму. Им стал аргентинский нападающий Федерико Расич. Контракт с 24-летним форвардом рассчитан по схеме «1,5+1». Последним клубом Расича была «Химнасия Ла Плата», но в «Арсенал» он перешел свободным агентом.

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