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Билич: «Уход Пайета не неизбежен»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри, Билич Славен
Сегодня, 16:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич не исключил, что полузащитник Димитри Пайет в итоге останется в его команде, несмотря на желание вернуться в «Марсель».

«Уход Пайета не неизбежен. Я хочу найти способ защиты команды. Наша позиция очень ясна. Мы не пытаемся продавать наших лучших игроков. Мы рассчитываем усиливаться. „Марсель“ знает, чего мы хотим. Так что мяч сейчас на их стороне».

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