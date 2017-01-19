Билич: «Уход Пайета не неизбежен»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич не исключил, что полузащитник Димитри Пайет в итоге останется в его команде, несмотря на желание вернуться в «Марсель».

«Уход Пайета не неизбежен. Я хочу найти способ защиты команды. Наша позиция очень ясна. Мы не пытаемся продавать наших лучших игроков. Мы рассчитываем усиливаться. „Марсель“ знает, чего мы хотим. Так что мяч сейчас на их стороне».