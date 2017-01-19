«Ростов» одолел «Хэнань Цзянье» в товарищеском матче
Сегодня, 17:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В товарищеском поединке на сборе в ОАЭ «Ростов» переиграл китайский «Хэнань Цзянье».
Абу-Даби, стадион «Шейх Сайед Спортс Сити»
«Ростов» - «Хэнань Цзянье» - 3:1 (2:1)
Голы у «Ростова»: Бухаров 6, Скопинцев 23, Ерохин 49.
«Ростов»: Гошев, Навас (Игрок на просмотре 63), Кудряшов, Терентьев (Гранат 46), Скопинцев (Нандиньо 46), Нобоа (Григорьев 46), Байрамян, Ярошенко (Киреев 46), Гацкан (Ерохин 46), Бухаров (Полоз 46), Игрок на просмотре (Препелицэ 46).
Главный тренер: Иван Данильянц.
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Верните этих фермеров обратно в огород,ведь если в этом году урожай не поспеет,кто будет меня,да и всю Москву кормить???
Я же тренировал Могилевца в академии «Зенита». Парень уже мог быть звездой – отличная техника, высокая работоспособность. Что для молодого особенно ценно – футбольный человек. В том смысле, что футболу предан, работает много, а с тренером разговаривает мало. Не все молодые этим отличаются. И ведь у Паши все шло хорошо – играл в аренде в «Рубине», на чемпионат мира съездил, потом в «Ростове» на заметные роли стал выходить. Карьера складывалась как надо. И зачем он «Зениту» летом понадобился, если снова не играет?
https://www.youtube.com/watch?v=VDYvCidGSsI
Так держать!!