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«Ростов» одолел «Хэнань Цзянье» в товарищеском матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Ростов
Сегодня, 17:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском поединке на сборе в ОАЭ «Ростов» переиграл китайский «Хэнань Цзянье».

Абу-Даби, стадион «Шейх Сайед Спортс Сити»

«Ростов» - «Хэнань Цзянье» - 3:1 (2:1)
Голы у «Ростова»: Бухаров 6, Скопинцев 23, Ерохин 49. 

«Ростов»: Гошев, Навас (Игрок на просмотре 63), Кудряшов, Терентьев (Гранат 46), Скопинцев (Нандиньо 46), Нобоа (Григорьев 46), Байрамян, Ярошенко (Киреев 46), Гацкан (Ерохин 46), Бухаров (Полоз 46), Игрок на просмотре (Препелицэ 46).
Главный тренер: Иван Данильянц.

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