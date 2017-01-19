Куман готов отпустить Деулофеу в другой клуб

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман не будет чинить препятствий нападающему Жерару Деулофеу, который хочет сменить клуб, чтобы получать больше игрового времени:

«Сегодня я разговаривал с Жераром, для него это трудная ситуация.

Если он найдет клуб, где он сможет получать игровое время, то нет проблем. Но вердикт будет выносить руководство „Эвертона“. Пока мне никто не сообщал, что сделка по Деулофеу согласована.

Тяжело, когда играешь редко, но у нас в команде конкуренция. Сперва надо смотреть на то, что полезно клубу, а потом уже на то, что полезно игроку.

В ситуации с Жераром будет лучше, если он найдет клуб, где сможет получать игровую практику».