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Кавани: «Пик моей карьеры пришёлся на 2011 год»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: мнение, Уругвай, ПСЖ, Кавани Эдинсон
Сегодня, 18:12 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани считает, что свой лучший в карьере футбол он показывал в 2011 году, а также рассказал о целях своей национальной команды:

«Я бы не назвал нынешнее время лучшим этапом в моей карьере. Мой лучший футбол пришелся на 2011 год, когда сборная Уругвая выиграла Кубок Америки.

Сейчас многие смотрят на турнирную таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 и сходят с ума: посмотрите на место, которое занимает Уругвай! (2-е место прим. ред.) Но я думаю, мы не случайно занимаем эту позицию. Просто порой людям трудно свыкнуться с мыслью, что у нас хорошие игроки и отличные болельщики. Это точно не случайность.

У нас есть цель - выйти на чемпионат мира, и мы готовы сражаться ради ее достижения».

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