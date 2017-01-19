Кавани: «Пик моей карьеры пришёлся на 2011 год»

Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани считает, что свой лучший в карьере футбол он показывал в 2011 году, а также рассказал о целях своей национальной команды:

«Я бы не назвал нынешнее время лучшим этапом в моей карьере. Мой лучший футбол пришелся на 2011 год, когда сборная Уругвая выиграла Кубок Америки.

Сейчас многие смотрят на турнирную таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 и сходят с ума: посмотрите на место, которое занимает Уругвай! (2-е место прим. ред.) Но я думаю, мы не случайно занимаем эту позицию. Просто порой людям трудно свыкнуться с мыслью, что у нас хорошие игроки и отличные болельщики. Это точно не случайность.

У нас есть цель - выйти на чемпионат мира, и мы готовы сражаться ради ее достижения».