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Самедов присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 18:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник Александр Самедов, который накануне перешел из «Локомотива» в «Спартак», присоединился к «красно-белым» на тренировочном сборе, проходящем в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Самедов не смог отправился на сбор вместе с остальными членами команды по семейным обстоятельствам.

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