Самедов присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ
Сегодня, 18:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник Александр Самедов, который накануне перешел из «Локомотива» в «Спартак», присоединился к «красно-белым» на тренировочном сборе, проходящем в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Самедов не смог отправился на сбор вместе с остальными членами команды по семейным обстоятельствам.
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Ни чего.В чемпионате Саша по Артёму отработает.По такой будке трудно промахнуться.
Самедов получил шанс отмыться от этого позора перейдя в Локо, снова решил заляпаться!
Там говорят в Спартаке знатный банщик есть...