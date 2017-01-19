Самедов присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ

Полузащитник Александр Самедов, который накануне перешел из «Локомотива» в «Спартак», присоединился к «красно-белым» на тренировочном сборе, проходящем в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Самедов не смог отправился на сбор вместе с остальными членами команды по семейным обстоятельствам.