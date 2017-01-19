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«Леганес» арендует Саму у «Рубина»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Рубин, Леганес, Саму
Сегодня, 18:29 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Антон Белюсь

«Рубин» и «Леганес» достигли договоренности об аренде полузащитника казанской команды Саму.

Остаток сезона 26-летний футболист проведет в Испании.

Напомним, что Саму перешел в «Рубин» минувшим летом из «Вильярреала», однако пока не оправдал ожиданий казанцев. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Рубин» 13 матчей в чемпионате России, а также два матча в Кубке России, забив один гол.

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