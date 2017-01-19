«Леганес» арендует Саму у «Рубина»

«Рубин» и «Леганес» достигли договоренности об аренде полузащитника казанской команды Саму.

Остаток сезона 26-летний футболист проведет в Испании.

Напомним, что Саму перешел в «Рубин» минувшим летом из «Вильярреала», однако пока не оправдал ожиданий казанцев. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Рубин» 13 матчей в чемпионате России, а также два матча в Кубке России, забив один гол.