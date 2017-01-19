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Президент «Атлетико»: «Гризманн будет нашим игроком ещё долгое время»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Атлетико М, Гризманн Антуан
Сегодня, 18:50 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «матрасников» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед»: 

«У нас есть много предложений по Антуану.

Не знаю, к чему приведет интерес „Манчестер Юнайтед“. Могу сказать лишь то, что Гризманн будет игроком „Атлетико“ еще долгое время».

Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не станет удерждивать в команде Гризманна, если тот захочет сменить клубную прописку.

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