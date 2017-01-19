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Дзагоев восстановился от повреждения спины, будет работать в общей группе ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА, Дзагоев Алан
Сегодня, 18:59 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба ЦСКА информирует о том, что полузащитник команды Алан Дзагоев проведет вечернюю тренировку на испанском сборе «армейцев».

Напомним, что ранее хавбек получил небольшое повреждение спины и некоторое время тренировался по индивидуальной программе.

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