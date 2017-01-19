Дзагоев восстановился от повреждения спины, будет работать в общей группе ЦСКА
Сегодня, 18:59 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба ЦСКА информирует о том, что полузащитник команды Алан Дзагоев проведет вечернюю тренировку на испанском сборе «армейцев».
Напомним, что ранее хавбек получил небольшое повреждение спины и некоторое время тренировался по индивидуальной программе.
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Сильно удивляюсь когда тебя нет на ветке Спартака!
Такое ощущение, что тебе там специально овёс рассыпают.
Сильно удивляюсь когда тебя нет на ветке Спартака!
Такое ощущение, что тебе там специально овёс рассыпают.
Но стоит ихнему клубу начать побеждать, жди беды.
Со всех сторон обплюют и обоими обклеют.
Так что не верю.
Как и бабам.
Для самого загадка.
С одной стороны враги.
А с другой волшебный пендель прилетает.
Главное чтоб он стороны не перепутал.А то не сойдётся.Совсем.
Что-то не сходится )
Вот например для Вас наступила чёрная полоса и началась она за долго до осеннего глумления над вами со счётом 3-1.
Привыкай.Ни кто не говорил, что в этом веке будет легко.
Готовься к весне и не забудь вазелин.
Не могу ответить тем же.
Если на поляне конь
Тихо, сладкого не тронь
Если видишь он бухой
Сразу по ноздрям ногой.
Они у меня все в игноре
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Отважный поступок храброго человека)))
Как и то , что с 1971 по 1991 кто только Вас ни чпокал.
Не подскажешь мне сколько там лет вы были без ничего ?
Чтоб им пусто было. Что за манера гадить на армейских ветках? Они у меня все в игноре.