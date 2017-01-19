Дзагоев восстановился от повреждения спины, будет работать в общей группе ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА информирует о том, что полузащитник команды Алан Дзагоев проведет вечернюю тренировку на испанском сборе «армейцев».

Напомним, что ранее хавбек получил небольшое повреждение спины и некоторое время тренировался по индивидуальной программе.