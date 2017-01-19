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Тульский «Арсенал» и «Лудогорец» сильнейшего не выявили

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Арсенал Т, Лудогорец
Сегодня, 19:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном поединке на зимнем сборе в Турции тульский «Арсенал» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем».

«Арсенал» – «Лудогорец» – 1:1 (0:0)
Голы: Пластун 64 (авт) - Паулу да Силва 74.

«Арсенал»: Габулов (Левашов 46), Ершов, Комбаров (Хагуш 70), Денисов, Беляев (Форбс 68), Вергара (Рукас 46), Максимов (Шевченко 62), Стеклов (Мингазов 86), Горбатенко, Бурчану (Буранов 73), Бурмистров (Власов 57).
Главный тренер: Сергей Кирьяков.

Предупреждения: Комбаров 67, Буранов 87.

Судья: Райхан Хасанов.

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