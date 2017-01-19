Земан: «Желаю „Ювентусу“ снова проиграть»

Известный чешский тренер Зденек Земан желает «Ювентусу» поражений ради поддержания интриги в Серии А:

«Когда „Ювентус“ проигрывает, это дает надежду его соперникам, что они могут выиграть чемпионат.

Хотя стоит признать, что чаще это напрасная надежда, ведь у „Ювентуса“ сильный состав, их трудно обыграть.

Теперь, когда соперники сократили отставание от „Юве“, надеюсь, что „бьянконери“ проиграют снова».

Напомним, что в последнем туре Серии А «Ювентус» уступил «Фиорентине».