Земан: «Желаю „Ювентусу“ снова проиграть»
Сегодня, 20:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Известный чешский тренер Зденек Земан желает «Ювентусу» поражений ради поддержания интриги в Серии А:
«Когда „Ювентус“ проигрывает, это дает надежду его соперникам, что они могут выиграть чемпионат.
Хотя стоит признать, что чаще это напрасная надежда, ведь у „Ювентуса“ сильный состав, их трудно обыграть.
Теперь, когда соперники сократили отставание от „Юве“, надеюсь, что „бьянконери“ проиграют снова».
Напомним, что в последнем туре Серии А «Ювентус» уступил «Фиорентине».
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Азарта и интриги ради.
Чувствуется,что желает искренне и без злого умысла.
Азарта и интриги ради.