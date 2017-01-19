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«Локомотив» проиграл «Базелю» в товарищеском матче

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье
Сегодня, 20:10 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном поединке на зимнем сборе в Испании «Локомотив» уступил «Базелю».

Марбелья, стадион «Футбольный центр Марбелья»

«Локомотив» – «Базель» – 1:2 (0:1)
Голы: Галаджан 60 - Янко 32, Шпорар 83.

«Локомотив»: Абаев (Коченков 46), Янбаев (Ротенберг,78), В.Денисов, Михалик (Лапшов 38), И.Денисов, Касаев (Галанин 46), Коломейцев (Лысов 81), Ндинга (А. Натхо 69), Миранчук, Баринов, Портнягин (Галаджан 46).
Главный тренер: Юрий Семин.

«Базель»:  Вацлик, Сухи, Баланта, Ланг, Петретта, Дельгадо, Бьяднасон, Дзуффи, Франссон, Буа (Элиунусси 46), Янко (Шпорар 46).
Главный тренер: Урс Фишер.

Предупреждения: Михалик 17.
Удаление: Михалик 38.

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