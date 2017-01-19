Орсолини прошёл медосмотр в «Ювентусе»

Александр Чистяков Топ-10 подорожавших игроков в мире ​Кто прибавил больше всего к своей оценочной стоимости? Есть ли в десятке звезды первой величины? «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чей прогресс вылился в миллионы. Комментариев: 6