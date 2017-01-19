Орсолини прошёл медосмотр в «Ювентусе»
Сегодня, 20:21 | Источник: ФК "Ювентус" | Фото: Официальный сайт ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Асколи» Риккардо Орсолини близок к тому, чтобы стать футболистом «Ювентуса».
Сегодня 19-летний футболист успешно прошел медосмотр в Турине. В ближайшее время «бьянконери» объявят о трансфере игрока, однако до конца сезона Орсолини будет продолжать выступать за «Асколи» на правах аренды.
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