Рейтинг@Mail.ru

Орсолини прошёл медосмотр в «Ювентусе»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Асколи, Ювентус, Орсолини Риккардо
Сегодня, 20:21 | Источник: ФК "Ювентус" | Фото: Официальный сайт ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Асколи» Риккардо Орсолини близок к тому, чтобы стать футболистом «Ювентуса».

Сегодня 19-летний футболист успешно прошел медосмотр в Турине. В ближайшее время «бьянконери» объявят о трансфере игрока, однако до конца сезона Орсолини будет продолжать выступать за «Асколи» на правах аренды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Топ-10 подорожавших игроков в мире
​Кто прибавил больше всего к своей оценочной стоимости? Есть ли в десятке звезды первой величины? «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чей прогресс вылился в миллионы.
Комментариев: 6
18:43 Хитцфельд: «„Баварии“ будет непросто найти замену Роббену и Рибери» 4
04:09 Каземиро: «„Реал“ был на очень хорошем ходу, но игра с „Севильей“ нас подкосила» 23
Станислав Горин
Топ звезд, которым пора на пенсию
Лам и Хаби Алонсо завершат карьеру по окончании сезона? «Соккер.ру» разбавляет компанию легенд теми, кому тоже нужно заканчивать с футболом.
Комментариев: 12
Вчера
18:54 Первый клуб Боласи платил игроку за голы бургерами 15
Станислав Горин
Кого Зидан покупает в «Реал»?
«Наследник Златана» Александер Исак не похож на «папу», но талантлив. «Соккер.ру» рассказывает о фанате Месси, которого на днях планирует завербовать «Реал».
Комментариев: 17
Станислав Горин
Битва эпох ван Гала: «Аякс» против «Барселоны»
Луи ван Гал вновь напомнил о себе. В ответ «Соккер.ру» вспоминает великие составы голландского специалиста и времена, когда «Аякс» был успешнее «Барселоны».
Комментариев: 8
10:16 Ривалдо будет продвигать бренд «Барселоны», играя за неё в выставочных матчах 15
07:49 Игуаин: «Стараюсь не думать о том, что „Ювентус“ заплатил за меня 90 млн» 8
05:31 Фото Месси: «Роналду – великий игрок, который многого достиг» 69
все материалы по этой теме
Турниры