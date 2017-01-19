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«Атлетико» - «Эйбар»: стартовые составы

Матч: АтлетикоАтлетико-:-ЭйбарЭйбар
Начало матча: Сегодня, 21:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:31 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетико» и «Эйбаром». 

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Савич, Хименес, Луис, Коке, Ньигес, Карраско, Гайтан, Гризманн, Корреа.

«Эйбар»: Родригес, Гальвез, Эскаланте, Ривера, Капа, Инуи, Пенья, Рико, Лежен, Гонсалес, Бебе

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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