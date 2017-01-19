«Атлетико» - «Эйбар»: стартовые составы
Сегодня, 20:31 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетико» и «Эйбаром».
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Савич, Хименес, Луис, Коке, Ньигес, Карраско, Гайтан, Гризманн, Корреа.
«Эйбар»: Родригес, Гальвез, Эскаланте, Ривера, Капа, Инуи, Пенья, Рико, Лежен, Гонсалес, Бебе
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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