Рейтинг@Mail.ru

«Зенит» нацелился на Настасича

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Шальке-04, Настасич Матия
Сегодня, 20:41 | Источник: ФАН | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, защитник «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич попал в сферу трансферных интересов «Зенита».

Сообщается, что «сине-бело-голубые» могут заплатить порядка 12-15 млн евро за переход 23-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Бундеслиги на счету серба 11 игр за «кобальтовых».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:09
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:08
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:04
ответ пользователю protest58us (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:58, редактировал Сегодня 20:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:53
ответ пользователю susanin ultrazenith (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:43
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:42
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Форвард для ЦСКА
​Приоритетная задача ЦСКА на зиму – приобретение «большого» нападающего. «Соккер.ру» обозначает параметры и делится информацией об игроках, чьи фамилии мелькают в прессе.
Комментариев: 26
05:07 Слухи «Зенит» заинтересовался защитником «Интера» Раноккией 13
Вчера
14:29 Самарис, которым интересовался «Зенит», отверг предложение из России 91
14:21 Шляхтин: «Интерес к Паскуато? Есть „хотелки“, а есть „могелки“, предложений по нему нет» 10
17 января 2017
20:35 Слухи «Галатасарай» претендует на Чорлуку 4
15:10 Девич: «„Ростов“? Пока не могу сказать ничего конкретного» 12
14:32 Слухи «Ростов» подпишет Девича 65
10:41 Слухи Тимощук не может договориться с «Зенитом» 72
03:59 Слухи Шкулетич не захотел переходить в «Легию», и выбирает между ПАОКом и АЕКом 5
16 января 2017
19:58 Луис Адриано прибыл в Москву 71
все материалы по этой теме
Турниры