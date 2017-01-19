«Зенит» нацелился на Настасича

По информации источника, защитник «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич попал в сферу трансферных интересов «Зенита».

Сообщается, что «сине-бело-голубые» могут заплатить порядка 12-15 млн евро за переход 23-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Бундеслиги на счету серба 11 игр за «кобальтовых».