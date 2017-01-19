«Зенит» нацелился на Настасича
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Шальке-04, Настасич Матия
Сегодня, 20:41 | Источник: ФАН | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, защитник «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич попал в сферу трансферных интересов «Зенита».
Сообщается, что «сине-бело-голубые» могут заплатить порядка 12-15 млн евро за переход 23-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Бундеслиги на счету серба 11 игр за «кобальтовых».
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Или войдите через
Вы выкупили наихудшего футболиста Серии А -- и наихудших в природе не осталось. Ваше достижение абсолютно.
Ничего не стоят эти слухи.
МЕНЯТЬ ШИЛО НА МЫЛО ВРЯД ЛИ СОГЛАСИТСЯ!!!
ХОТЯ ЕСЛИ ЛЯМ 30 ПРЕДЛОЖАТ МОЖЕТ И ПРОДАДУТ!!!!