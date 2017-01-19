«Тоттенхэм» претендует на Раноккию
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Тоттенхэм, Раноккия Андреа
Сегодня, 20:47 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
Сообщается, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм».
Стоит отметить, что Раноккия не входит в планы главного тренера «нерадзурри» Стефано Пиоли, который дал добро защитнику на смену клубной прописки в нынешнее трансферное окно.
Добавим, что игроком также интересуется «Зенит».
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