«Тоттенхэм» претендует на Раноккию

Защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Сообщается, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм».

Стоит отметить, что Раноккия не входит в планы главного тренера «нерадзурри» Стефано Пиоли, который дал добро защитнику на смену клубной прописки в нынешнее трансферное окно.

Добавим, что игроком также интересуется «Зенит».