Адебайор: «Проблема „Арсенала“ в том, что это лишь Озил и Санчес»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Адебайор Эммануэль, Санчес Алексис, Озил Месут
Сегодня, 21:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор считает, что «канониры» слишком зависимы от своих лидеров Алексиса Санчеса и Месута Озила:
«У „Арсенала“ хорошая команда, но если Санчес травмируется, то не знаю, кто сможет его заменить.
Посмотрите на „Челси“: если травмируется Азар, у них есть Виллиан, травмируется Виллиан - может сыграть Мозес.
Проблема нынешнего „Арсенала“ в том, что это лишь Озил и Санчес. Если кто-то из них травмируется, у них начнутся проблемы».
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