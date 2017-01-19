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Источник: «Гунько сменит Бушманова на тренерском мостике „Спартака-2“»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Заграница: тренеры, Спартак-2, Гунько Дмитрий
Сегодня, 22:10 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, новым главным тренером «Спартака-2» станет наставник молодежной команды «красно-белых» Дмитрий Гунько.

На данном посту специалист сменит нынешнего рулевого Евгения Бушманова, который, по слухам, возглавит молодежную сборную России.

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