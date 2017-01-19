Источник: «Гунько сменит Бушманова на тренерском мостике „Спартака-2“»

По информации источника, новым главным тренером «Спартака-2» станет наставник молодежной команды «красно-белых» Дмитрий Гунько.

На данном посту специалист сменит нынешнего рулевого Евгения Бушманова, который, по слухам, возглавит молодежную сборную России.