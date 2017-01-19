Рейтинг@Mail.ru

«Рома» - «Сампдория»: стартовые составы

Матч: РомаРома-:-СампдорияСампдория
Начало матча: Сегодня, 23:00
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:19 | Источник: Твиттер ФК "Рома" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией». 

«Рома»: Алиссон, Рюдигер, Фасио, Жуан, Перес, Де Росси, Паредес, Мариу, Наингголан, Эль-Шаарави, Джеко.

«Сампдория»: Пуджони, Бережински, Шкриньяр, Сильвестре, Реджини, Джуричич, Торрейра, Линетти, Фернандеш, Квальярелла, Муриэль.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:36
ответ пользователю Klose_Miro (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:28
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:26 «Реал Сосьедад» - «Барселона»: стартовые составы 12
20:56 Видео Тунис оказался сильнее Алжира 9
20:31 «Атлетико» - «Эйбар»: стартовые составы 3
17:30 «Спарта» останется без поддержки в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова» 37
Александр Чистяков
Почему сломался «Реал»?
​«Реал» резко сменил пластинку: после рекордной серии из 40 матчей без поражений - два фиаско, чего не случалось с мадридцами с ноября 2015-го. «Соккер.ру» ищет причины.
Комментариев: 30
09:01 Трамп мог стать владельцем «Рейнджерс» 13
01:05 Видео «Сельта» обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании 315
00:53 Видео «Лацио» разобрался с «Дженоа» 23
00:41 Видео «Ливерпуль» минимально одолел «Плимут» 31
Вчера
23:53 Видео Камерун обыграл Гвинею-Бисау 4
все материалы по этой теме
Турниры