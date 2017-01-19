«Рома» - «Сампдория»: стартовые составы
Сегодня, 22:19 | Источник: Твиттер ФК "Рома" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией».
«Рома»: Алиссон, Рюдигер, Фасио, Жуан, Перес, Де Росси, Паредес, Мариу, Наингголан, Эль-Шаарави, Джеко.
«Сампдория»: Пуджони, Бережински, Шкриньяр, Сильвестре, Реджини, Джуричич, Торрейра, Линетти, Фернандеш, Квальярелла, Муриэль.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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