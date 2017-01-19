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«Реал Сосьедад» - «Барселона»: стартовые составы

Матч: Реал СосьедадРеал Сосьедад-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Сегодня, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:26 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». 

«Реал Сосьедад»: Рульи, Ильярраменди, Мартинес, Прието, Вела, Виллиан, Элустондо, Зурутуса, Ойарзабаль, Бершиче, Навас.

«Барселона»: Силлессен, Динь, Пике, Умтити, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Неймар, Л. Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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