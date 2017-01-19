«Аталанта» объявила о трансфере полузащитника молодёжной сборной Италии

Пресс-служба «Аталанты» сообщает о том, что клуб подписал полузащитника «Перуджи» и молодежной сборной Италии Николо Фацци.

При этом 21-летний хавбек-универсал, способный закрыть любую позицию в центре поля, будет продолжать выступать за «Перуджу» на правах аренды до окончания сезона 2017/2018.

Ранее «Аталанта» арендовала у «Астон Виллы» голкипера Пьерлуиджи Голлини.