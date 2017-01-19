«Аталанта» объявила о трансфере полузащитника молодёжной сборной Италии
Вчера, 22:57 | Источник: ФК "Аталанта" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Аталанты» сообщает о том, что клуб подписал полузащитника «Перуджи» и молодежной сборной Италии Николо Фацци.
При этом 21-летний хавбек-универсал, способный закрыть любую позицию в центре поля, будет продолжать выступать за «Перуджу» на правах аренды до окончания сезона 2017/2018.
Ранее «Аталанта» арендовала у «Астон Виллы» голкипера Пьерлуиджи Голлини.
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