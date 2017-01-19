Пеннант продолжит карьеру в «Бери»
Вчера, 23:16 | Источник: ФК "Бери" | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Ливерпуля» Джермэйн Пеннант после вояжа в Сингапур, где он выступал за местный «Тампинс Роверс», будет вновь играть в Англии.
33-летний хавбек пополнил ряды клуба Лиги 1 «Бери», цвета которого он будет защищать до конца сезона.
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