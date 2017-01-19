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Сенегал одержал победу над Зимбабве

Матч: СенегалСенегал2 : 0ЗимбабвеЗимбабве
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Сенегала разобралась с национальной командой Зимбабве.

Франсвиль, стадион «Стад де Франсвиль»

Сенегал – Зимбабве – 2:0 (2:0)
Голы:  Мане 9, Севе 13

Сенегал: Диалло, Мбоджи, Мбенге, Гассама, Кулибали, Севе, Куяте (Ндойе 85), Мане (Сарр 90), Гуйе, Кейта, Диуф (Соу 63).
Главный тренер: Алиу Сиссе.

Зимбабве: Мкурува, Муройва, Басера, Звирекви, Нхамойнесу, Кацанде, Накамба, Махачи (Ндоро 46), Биллиат, Русике (Русике 46), Мушекви (Маладжила 83).
Главный тренер: Каллисто Пасува.

Предупреждения: Куяте 31, Гассама 57, Маладжила 89.

Судья: Редуан Джийед.

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