Сенегал одержал победу над Зимбабве
Вчера, 23:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Сенегала разобралась с национальной командой Зимбабве.
Франсвиль, стадион «Стад де Франсвиль»
Сенегал – Зимбабве – 2:0 (2:0)
Голы: Мане 9, Севе 13
Сенегал: Диалло, Мбоджи, Мбенге, Гассама, Кулибали, Севе, Куяте (Ндойе 85), Мане (Сарр 90), Гуйе, Кейта, Диуф (Соу 63).
Главный тренер: Алиу Сиссе.
Зимбабве: Мкурува, Муройва, Басера, Звирекви, Нхамойнесу, Кацанде, Накамба, Махачи (Ндоро 46), Биллиат, Русике (Русике 46), Мушекви (Маладжила 83).
Главный тренер: Каллисто Пасува.
Предупреждения: Куяте 31, Гассама 57, Маладжила 89.
Судья: Редуан Джийед.
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