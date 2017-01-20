Адриано: «Намерен показать в „Спартаке“ свой истинный уровень»
Сегодня, 01:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Спартака» Луис Адриано ответил на вопрос, в чем состояла его мотивация при переходе из «Милана» в московский клуб:
«Мотивация – играть в футбол. Мотивация – доказать, что я по-прежнему способен на многое. Мотивация – показать всем, что, пусть у меня не получилось в „Милане“, может получиться в другом клубе. Намерен в „Спартаке“ просто показывать свой истинный уровень и играть в тот футбол, в который я играл раньше».
Ранее бразилец поделился впечатлениями от первой тренировки с новой командой.
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Специально для Зенита, его цена не меньше шестидесяти млн евро.
p.s. именно по амбиции спартака этот футболист подходит как никогда)) голеадорские показатели в этом году, во всей красе!