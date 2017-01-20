Рейтинг@Mail.ru

Адриано: «Намерен показать в „Спартаке“ свой истинный уровень»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Адриано Луис
Сегодня, 01:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Спартака» Луис Адриано ответил на вопрос, в чем состояла его мотивация при переходе из «Милана» в московский клуб:

«Мотивация – играть в футбол. Мотивация – доказать, что я по-прежнему способен на многое. Мотивация – показать всем, что, пусть у меня не получилось в „Милане“, может получиться в другом клубе. Намерен в „Спартаке“ просто показывать свой истинный уровень и играть в тот футбол, в который я играл раньше».

Ранее бразилец поделился впечатлениями от первой тренировки с новой командой.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:30
Показать
Немного троллинга
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
17:38 Фото Адриано: «Первая тренировка в „Спартаке“? Подустал, конечно» 40
14:36 Агент: «Боккетти будет играть за „Спартак“ бесплатно. Шучу» 22
10:54 Витсель: «Не ожидал, что так тепло примут в Китае» 20
18 января 2017
07:35 Миланов: «Нам, иностранцам, тяжело, когда существует такой лимит на легионеров» 24
02:23 Трабукки: «Адриано – первый топ-игрок, сменивший Серию A на РФПЛ с понижением зарплаты» 18
17 января 2017
23:01 Девич: «Я хотел играть у такого большого тренера, как Бердыев» 21
18:16 Луис Адриано: «Буду максимально выкладываться в игре против Луческу» 92
01:19 Луис Адриано: «Мне очень нравится история „Спартака“, поэтому я здесь в данный момент» 26
16 января 2017
12:31 Миланов: «ЦСКА по-прежнему думает только о первом месте!» 51
10:06 Фото Кришито - «Тяньцзинь Сунцзян»: «Вам не нужен защитник?» 64
все материалы по этой теме
Турниры